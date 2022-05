Rugby | Top 10 | Petrarca Padova e Rovigo si giocano il titolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022) La finale più attesa, il derby che va oltre il Veneto e abbraccia tutta l’Italia, una sfida sentita dalle due squadre anche quando è un’amichevole estiva e che per la terza volta nella storia metterà, invece, in palio ildi campione d’Italia. Come 12 mesi fa, quando partendo da sfavoriti sono stati i rossoblù a imporsi e, come allora, anche sabato sarà illa squadra da battere. I ragazzi di Andrea Marcato, infatti, hanno dominato la stagione regolare con 16 partite vinte su 18, secondo miglior attacco con 623 punti fatti e miglior difesa con soli 304 punti subiti. E dopo aver sofferto nella semifinale d’andata a Calvisano, dove ha vinto 12-16, nel ritorno i neri hanno dominato e si sono imposti 43-24. Con giocatori come Lyle, Tebaldi, Trotta o Di Bartolomeo ilha un’ampia scelta quando ...