Advertising

OA Sport

... raggiungendo la finale scudetto ed i quarti dellaLeague, e nella prossima stagione sarà ... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ......- che come i rivali dal 2 giugno saranno impegnati anche a Belgrado nella Final Eight di... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... Rugby: Champions e Challenge Cup, è il momento delle finali Si concludono questo weekend le coppe europee di rugby e tra venerdì sera e sabato pomeriggio si disputano le finali della Challenge Cup e della Champions Cup. A Marsiglia sarà una questione molto ...The race for the last spot in the knockout rounds and the lure of a home quarter-final should ensure the final round of the Super Rugby regular season is anything but a damp squib despite much of the ...