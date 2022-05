Ruba in casa e viene arrestata: "È incinta". Il giudice la rilascia (Di giovedì 26 maggio 2022) Una donna è stata arrestata in provincia di Pisa dopo essersi introdotta in un'abitazione ed essere stata sorpresa a Rubare. L'arresto però è durato poco: la giovane era incinta e il giudice ne ha disposto il rilascio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Una donna è statain provincia di Pisa dopo essersi introdotta in un'abitazione ed essere stata sorpresa are. L'arresto però è durato poco: la giovane erae ilne ha disposto il rilascio

Advertising

yoghi1954 : Su questo furto si regge l’economia di Israele, un crimine organizzato: paghi multe continue e salate per restare n… - ediemilia : RT @Moonlightshad1: Se cercate nell’archivio di Repubblica potete facilmente notare che è recuperabile ogni articolo tranne quello di quel… - GiorgioCotto : @Michela87B La casa nasconde, non ruba - ESlorenzog : 'La casa nasconde ma non ruba' - carloregonesi : @JacoPastoriux @TeeioIoete Se un ladro ti dice di dargli le chiavi di casa e stare tranquillo che non ruba tu ci cr… -