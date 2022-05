Rottweiler troppo aggressivo agli arresti domiciliari | psico - terapia ed esame finale per tornare libero Ecco cosa è successo

(Di giovedì 26 maggio 2022) ANCONA -, quel cane da guardia di razza, per rischiare che esca di nuovo dal recinto per mordere qualcuno, come accaduto un mese fa nella campagna anconetana di Casine di ...

ANCONA - Troppo aggressivo, quel cane da guardia di razza Rottweiler, per rischiare che esca di nuovo dal recinto per mordere qualcuno, come accaduto un mese fa nella campagna anconetana di Casine di Paterno. Rottweiler troppo aggressivo agli arresti domiciliari, psico-terapia ed esame finale per tornare libero. Ecco ANCONA - Troppo aggressivo, quel cane da guardia di razza Rottweiler, per rischiare che esca di nuovo dal recinto per mordere qualcuno, come accaduto un mese fa nella campagna anconetana di Casine di.