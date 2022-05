Advertising

sportli26181512 : Romamania: altro che portaombrelli, rosiconi da divano! Il pianto di Mou dopo il 2010: il 26 maggio non è piu lazia… - cmdotcom : #Roma mania: altro che portaombrelli, rosiconi da divano! Il pianto di Mou dopo il 2010 : il 26 maggio non è piu la… -

Credo che questo non siache la conseguenza di cattivi maestri arbitrali o comunque della tollerata abitudine alla parolaccia di calciatori e tesserati a bordocampo. Va bene far finta di non ...Brutale come quella di Mou che ai microfoni di Dazn dice: 'In semifinale ci andiamo noi', sacramentando sul 'campo di plastica' sul quale - ha ragione - si pratica unsport. Ci vuole una Roma ... Romamania: altro che portaombrelli, rosiconi da divano! Il pianto di Mou dopo il 2010: il 26 maggio non è piu laziale Cioè, la ragnatela della scaramanzia in questi casi è talmente fitta che di tutto si può parlare tranne che di Tirana. Unica cosa:Magari si può sottolineare come la vittoria di Torino che ha garantito ...Brutto epilogo all'Olimpico, con questo pareggio inutile e dannoso, molto dannoso, per la classifica nel rush finale per l'Europa. Ma d'altra parte, la Roma non è il Liverpool, così abituato a vincere ...