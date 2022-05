Roma vince Conference League | Zaniolo regala l’Europa

(Di giovedì 26 maggio 2022) Termina il match delle ore 21 alla Arena Kombëtare di Tirana travs Feyenoord 1-0. Laporta a casa il trofeo ela neonataal primo colpo, solamente undici mesi dopo l’arrivo di Mourinho. Laalla: Mourinhoanche la nuova competizione Lafa di Mourinho davvero special. Un immenso ringraziamento da parte del popolo giallorosso alla sua personalità ed esperienza, ma sopratutto alla presidenza che con il suo arrivo segna da subito un percorso che lascia un segno nella storia. Dopo undici anni una squadra italianadi nuovo una coppa europea, primo trofeo internazionale in cinquant’anni per i ...

GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? CALCIO: La Roma a Tirana vince la Finale di Conference League battendo il Feyenoord per 1-0. 11 an… - giorjolly : RT @massilaz: Da laziale complimenti a #Mourinho, un vincente. Complimenti alla #Roma che vince un trofeo dopo 14 anni. È una competizione… - vluccio : RT @CucchiRiccardo: La #Roma vince alla #Mourinho: solidità difensiva e concretezza. #Zaniolo sfrutta abilmente uno svarione del #Feyenoord… -

... "Non ho vinto io, ha vinto la" Lala Conference league: decide Zaniolo, 1 - 0 al Feyenoord Le pagelle- Feyenoord: Rui Patricio riscrive la storia, Dessers non pervenuto Dirette ...Al triplice fischio dell'arbitro è esplosa la festa giallorossa sia all'Arena Kombetare sia per le strade della Capitale e nello stadio Olimpico, dove i tifosi hanno guardato la partita dai maxi - ...La Roma vince, con Mourinho, una Coppa internazionale dopo 50 anni, lo Special One vince il suo quinto trofeo UEFA divenendo l’unico allenatore ad aver vinto i tre trofei istituiti dall’ente più ...I tifosi della Roma festeggiano la vittoria nella finale di Conference League contro il Feyenoord. Dal Circo Massimo al Colosseo, da piazza del Popolo a Ponte Milvio, tutta la città è stata invasa dai ...