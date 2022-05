Roma vince Conference League | tifosi in festa – Video

Advertising

GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - SkySport : Mou, le lacrime dopo il trionfo: 'Scritta la storia' ? ?? La Roma vince la Conference League ??… - TgLa7 : ??BREAKING NEWS?? CALCIO: La Roma a Tirana vince la Finale di Conference League battendo il Feyenoord per 1-0. 11 an… - okwlor : RT @GiuseppeConteIT: Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la prima… - lucadiresta : @Fil_Biafora E niente. La Roma vince e big fil fa parlare i Friedkin. Sciapò -

... "Non ho vinto io, ha vinto la" Lala Conference league: decide Zaniolo, 1 - 0 al Feyenoord Le pagelle- Feyenoord: Rui Patricio riscrive la storia, Dessers non pervenuto Dirette ...Al triplice fischio dell'arbitro è esplosa la festa giallorossa sia all'Arena Kombetare sia per le strade della Capitale e nello stadio Olimpico, dove i tifosi hanno guardato la partita dai maxi - ...Dal Circo Massimo al Colosseo, da piazza del Popolo a Ponte Milvio, tutta la città è stata invasa dai tifosi. In una piazza del Popolo strapiena, alcuni tifosi giallorossi hanno festeggiato con un ...La Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la prima edizione della Conference League": lo ha scritto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sul suo profilo Twitter.