Roma, Sconcerti: «Vittoria alla Mourinho. Maturità che si fa progetto» (Di giovedì 26 maggio 2022) Mario Sconcerti ha analizzato il successo della Roma in finale di Conference League contro il Feyenoord: il suo editoriale Sulle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato Roma-Feyenoord. IL COMMENTO – «Non è stata una bella partita, ma è stata una grande Vittoria. La Roma l’ha vinta alla Mourinho, niente concesso al palleggio, molto tattici anche gli uomini di talento come Pellegrini e Abraham, ma una forza di gruppo intensa e una chiave di gioco molto precisa. La chiave sono stati i tre difensori centrali, la vera scoperta di Mourinho in questa stagione. Al di là degli avversari è difficile segnare a questa Roma quando è dentro la partita. Una Roma umile, anche affannata, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Marioha analizzato il successo dellain finale di Conference League contro il Feyenoord: il suo editoriale Sulle colonne del Corriere della Sera, Marioha analizzato-Feyenoord. IL COMMENTO – «Non è stata una bella partita, ma è stata una grande. Lal’ha vinta, niente concesso al palleggio, molto tattici anche gli uomini di talento come Pellegrini e Abraham, ma una forza di gruppo intensa e una chiave di gioco molto precisa. La chiave sono stati i tre difensori centrali, la vera scoperta diin questa stagione. Al di là degli avversari è difficile segnare a questaquando è dentro la partita. Unaumile, anche affannata, ...

