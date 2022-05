Roma | ritrovato un cadavere nel Tevere vicino a Ponte Sisto | è del ragazzo americano di 21 anni scomparso da giorni

(Di giovedì 26 maggio 2022) Hanno ripescato il suonelle acque del fiume, sotto, lato Tras. E non ci sono più dubbi che quel corpo sia di Elija Oliphant, ildi 21dae di cui si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto. Ciò che è invece da ricostruire integralmente sono le cause della sua morte: la procura diha disposto l’autopsia sul suo corpo. Del, in vacanza con la famiglia a, si erano perse le tracce da due. Il 24 maggio, una ventina di minuti prima dell’1 di notte, aveva lasciato la sua camera d’albergo e da quel momento nessuno dei familiari ...

Giallo a Ponte Sisto , nel cuore di. Un cadavere è stato ripescato dal Tevere questa mattina: il corpo è statodai vigili del fuoco che stavano perlustrando la zona: si tratta di un giovane,con una canottiera ...Il corpo ritrovato questa mattina a Roma nel Tevere, intorno alle 10, nei pressi di Ponte Sisto a Roma dai vigili del fuoco è di Elija Oliphamt. Si tratta di un 21enne turista statunitense, nato a Dal ...