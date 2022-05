Advertising

leggoit : Roma, panico a piazza Bologna: aizza il pitbull contro un uomo per rapinarlo. «Dammi lo smartphone» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, panico a piazza Bologna. Aizza il suo #pitbull contro un uomo: «Dammi lo smartphone» - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #Roma, panico a piazza Bologna. Aizza il suo #pitbull contro un uomo: «Dammi lo smartphone» - ilmessaggeroit : #Roma, panico a piazza Bologna. Aizza il suo #pitbull contro un uomo: «Dammi lo smartphone» - mmorticja : @aanssiosa amo… tutta Roma praticamente ieri c’è stato il panico pure nella città mia con i fumogeni e la gente pe… -

ilmessaggero.it

Ha sguinzagliato e aizzato il suo pitbull contro un uomo nel bel mezzo di piazza Bologna, a. Il suo obiettivo era quello di rubare il cellulare alla vittima, ma non è finita qui. Una volta arrivati gli agenti di polizia , intervenuti per la tentata rapina, l'uomo ha liberato nuovamente ......di, realizzata nel 1716 per volontà del cardinale Pietro Ottobuoni, ma altre, di varie epoche, sono in vicolo del Bollo, in via Monserrato, all'angolo con piazza Farnese, in via diall'... Roma, panico a piazza Bologna. Aizza il suo pitbull contro un uomo: «Dammi lo smartphone» Ha sguinzagliato e aizzato il suo pitbull contro un uomo nel bel mezzo di piazza Bologna, a Roma. Il suo obiettivo era quello di rubare il cellulare alla vittima, ma non è finita qui.Roma. Un tentativo di furto ed estorsione durante una passeggiata col cane. L’uomo aveva letteralmente sguinzagliato il suo pitbull contro un uomo con l’obiettivo di farsi consegnare lo smartphone. Ma ...