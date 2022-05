Roma | Mourinho | “Mi passano tante cose per la testa | abbiamo fatto la storia Possiamo dare seguito a questa storia…”

(Di giovedì 26 maggio 2022)– Jose, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando della vittoria della Conference League. “Ci sonochenella miain questo momento. Sono ada undici mesi e ho capito fin da subito dove mi trovavo. Come ho detto ai ragazzi, a Torino nello spogliatoio,quello che dovevamo fare, il nostro lavoro, ma oggi non era lavoro erascritto la. La Conference League è una competizione che dall’inizio pensavamo di poter vincere, piano piano diventava sempre più forte eincontrato squadre sempre più ...

TIRANA (Albania) - E' pokerissimo per Jose, che dopo i due successi con il Porto, il trionfo con l'Inter e l'Europa League conquistata con il Manchester United, fa cinque su cinque finali vinte alzando al cielo anche quella ......nome Associazione Sportiva anno di fondazione 1927 allenatore José..."Io rimango, non c'è dubbio. Mi sento romanista al 100% – ha aggiunto -. Anche se arrivano delle voci. Io voglio rimanere a Roma. Ora dovremo solo capire cosa vuol fare la proprietà la prossima ...Da Mourinho a Mourinho. Il tecnico portoghese scrive la storia della Roma e del calcio italiano, riportando in Italia un trofeo internazionale dopo la Champions vinta con l'Inter nel 2010.