Roma marcia ancora: anche alla finale di Conference League sugli spalti la maglia con lo slogan che inneggia al fascismo (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Italia ha importato una coppa, ma ha esportato – ancora una volta – quel neofascismo che pullula in alcuni ambienti del tifo. ancora una volta, infatti, ci sono immagini che immortalano un gruppo di sostenitori giallorossi che indossano (a volte come vessillo, ma questa volta come maglia) la scritta “Roma marcia ancora”. Il riferimento, ovviamente, è a quella marcia su Roma (dal 28 al 30 ottobre del 1922) che segnò l’inizio del fascismo e del suo regime sull’Italia. L’immagine è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica, in un articolo che – però – parla delle reazioni di gioia dei proprietari del club giallorosso subito dopo la vittoria della Conference ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) L’Italia ha importato una coppa, ma ha esportato –una volta – quel neoche pullula in alcuni ambienti del tifo.una volta, infatti, ci sono immagini che immortalano un gruppo di sostenitori giallorossi che indossano (a volte come vessillo, ma questa volta come) la scritta “”. Il riferimento, ovviamente, è a quellasu(dal 28 al 30 ottobre del 1922) che segnò l’inizio dele del suo regime sull’Italia. L’immagine è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica, in un articolo che – però – parla delle reazioni di gioia dei proprietari del club giallorosso subito dopo la vittoria della...

