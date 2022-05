Roma, lutto al foro romano: addio all’avvocatessa Claudia Pellettieri, aveva 38 anni (Di giovedì 26 maggio 2022) Non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia, la più dura e difficile della vita. Lei che aveva portato avanti con tenacia e determinazione processi, cause, udienze, è stata stroncata da un brutto male che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. E ora il foro Romano è in lutto per la perdita della giovane avvocatessa Claudia Pellettieri, che è morta a 38 anni. Chi era l’avvocatessa Claudia Pellettieri Tutti ricordano Claudia Pellettieri come una grande professionista, molto apprezzata nei suoi ambienti giudiziari (e non solo). Una ragazza con il sorriso, affabile, generosa, in grado di stare vicino alle persone, spesso vittime di violenza, fragili. Lei non li lasciava mai soli, sapeva come rassicurarli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia, la più dura e difficile della vita. Lei cheportato avanti con tenacia e determinazione processi, cause, udienze, è stata stroncata da un brutto male che, purtroppo, non le ha lasciato scampo. E ora ilno è inper la perdita della giovane avvocatessa, che è morta a 38. Chi era l’avvocatessaTutti ricordanocome una grande professionista, molto apprezzata nei suoi ambienti giudiziari (e non solo). Una ragazza con il sorriso, affabile, generosa, in grado di stare vicino alle persone, spesso vittime di violenza, fragili. Lei non li lasciava mai soli, sapeva come rassicurarli, ...

