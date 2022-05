Roma – La prima MAGICA vincitrice della UEFA Conference League

(Di giovedì 26 maggio 2022) Laconquista laConferenze. Mourinho, dopo 12 anni, riporta in alto un’altra squadra italiana in Europa Grazie. Dopo 12 anni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Eurosport_IT : LA CONFERENCE È DELLA ROMA!!! ???????????? I giallorossi vincono 1-0 contro il Feyenoord e conquistano la prima edizione… - GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - OptaPaolo : 1 - La Roma è la prima squadra italiana a vincere una grande competizione europea a partire dall’Inter nel 2010, se… - murena_la : Nella vita ho visto prima vincere una coppa europea alla #Roma che alla #Juventus - inews__24 : LEGGI TUTTO -

Sono le parole di Tammy Abraham dopo il trionfo storico dellanellaedizione della Conference League grazie alla vittoria in finale contro il Feyenoord. L'attaccante inglese ha infine ...è campione e questo è l'importante. Una cosa grandissima, ci godiamo questa grandissima gente. Da un mese, ma anche, mi hanno dato sempre affetto. Stasera ...La Roma è la vincitrice della UEFA Conference League: un club italiano torna a trionfare in Europa dopo dodici anni Pasquale Lorito - contributore 54 minuti fa ...Uno sguardo su Roma e il Lazio, per la rubrica 'Uno sguardo sull'Italia' dedicata alle fotografie più suggestive e significative inviate dai nostri lettori. Una nuova tappa di grande importanza lungo ...