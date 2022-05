Roma in festa per la vittoria in Conference League | video (Di giovedì 26 maggio 2022) È durata tutta la notte la festa dei tifosi della Roma per il successo nella finale di Conference League. In questo video si vede Piazza del Popolo presa d'assalto. Poi, alle 4 del mattino, migliaia di sostenitori giallorossi si sono recati all'aeroporto di Fiumicino per attendere i vincitori al loro ritorno da Tirana Leggi su panorama (Di giovedì 26 maggio 2022) È durata tutta la notte ladei tifosi dellaper il successo nella finale di. In questosi vede Piazza del Popolo presa d'assalto. Poi, alle 4 del mattino, migliaia di sostenitori giallorossi si sono recati all'aeroporto di Fiumicino per attendere i vincitori al loro ritorno da Tirana

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Eurosport_IT : È festa giallorossa ???????? Dopo 50 anni la Roma torna a conquistare un trofeo europeo ???????? #ConferenceLeague |… - GoalItalia : La #Roma vince la Conference League e nella Capitale esplode la festa ???????? - Agenzia_Ansa : Oggi al Circo Massimo la festa della Roma per la vittoria in Conference League dopo la finale #RomaFeyenoord #ANSA -