Roma in festa | 3000 tifosi a Fiumicino alle 4 di notte per accogliere la squadra | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 maggio 2022) E’ grandein casaper la vittoria della Conference League, la finale di Tirana contro il Feyenoord si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Zaniolo. Mourinho si è presentato con il botto, subito con un trofeo. L’natore è stato chiaro con la dirigenza nel post-partita partita, laavrà bisogno di innesti sul mercato per mantenere un livello molto alto e conquistare altri trofei. E’ tornato grande entusiasmo, in particolar modo isi sono scatenati. Tanti supporter hanno seguito laa Tirana, in 50.000 si sono presentati all’Olimpico. Laè andata avanti per tutta la, circa 3.000hanno deciso di aspettare laall’arrivo da ...