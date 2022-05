Roma, il progetto del Bambino Gesù nei campi rom: «Effettuate 700 vaccinazioni anti Covid fino ad oggi» (Di giovedì 26 maggio 2022) Un piano per vaccinare le popolazioni residenti nei campi rom della Capitale. Con questo obiettivo l’Ambulatorio mobile, nell’ambito del progetto “Nontiscordardimé” per promuovere il diritto alla salute delle fasce più fragili della popolazione, ha effettuato sin qui circa 700 vaccinazioni contro il Covid. Vaccini anti Covid nei campi rom dal Bambino Gesù Da luglio 2021 ad oggi il servizio dell’Ambulatorio mobile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha effettuato quasi 700 vaccinazioni nei campi Rom della capitale. Dal 2016, gli operatori sanitari del progetto “Nontiscordardimé”, nato dall’esperienza del Giubileo della Misericordia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Un piano per vaccinare le popolazioni residenti neirom della Capitale. Con questo obiettivo l’Ambulatorio mobile, nell’ambito del“Nontiscordardimé” per promuovere il diritto alla salute delle fasce più fragili della popolazione, ha effettuato sin qui circa 700contro il. Vaccinineirom dalDa luglio 2021 adil servizio dell’Ambulatorio mobile dell’Ospedale Pediatricoha effettuato quasi 700neiRom della capitale. Dal 2016, gli operatori sanitari del“Nontiscordardimé”, nato dall’esperienza del Giubileo della Misericordia ...

