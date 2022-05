Roma, i complimenti di Rudi Garcia: “Gioia che i tifosi meritavano da tempo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, Rudi Garcia si è congratulato con la Roma per la vittoria della Conference League. L’allenatore francese, che in passato aveva guidato i giallorossi, ha scritto: “complimenti alla Roma! Una Gioia che i tifosi meritavano da tempo“. Un messaggio che si aggiunge a quelli scritti da tante vecchie conoscenze della Roma, da Alisson a Nainggolan, passando per Florenzi, Rudiger e Pjanic. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter,si è congratulato con laper la vittoria della Conference League. L’allenatore francese, che in passato aveva guidato i giallorossi, ha scritto: “alla! Unache ida“. Un messaggio che si aggiunge a quelli scritti da tante vecchie conoscenze della, da Alisson a Nainggolan, passando per Florenzi,ger e Pjanic. SportFace.

