Roma, Fiumicino invasa dai tifosi: Zaniolo e Mourinho alzano la coppa (VIDEO) (Di giovedì 26 maggio 2022) Il 25 maggio resterà una data storica per la Roma: grazie al successo nella finale di Conference League battendo il Feyenoord, i giallorossi tornano a sollevare un trofeo internazionale 50 anni dopo la coppa Anglo-Italiana, e dopo 31 anni dall'ultima finale giocata, quella persa contro l'Inter in coppa Uefa nel 1991. Un successo vissuto con la solita, grande passione dal tifo giallorosso, che ha invaso anche lo Stadio Olimpico dove erano stati installati dei maxi schermi per permettere ai tifosi di vivere il clima partita anche senza essere a Tirana. È bastato un gol di Zaniolo per far entrare la squadra di Mourinho nella storia del club, e al fischio finale si è scatenata la festa, che si è tramutata in grande attesa allo scalo di Fiumicino per il rientro della squadra.

