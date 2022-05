Roma Feyenoord, disordine e scontri tra tifosi: 80 italiani espulsi dall’Albania (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma Feyenoord, scontri e disordine tra tifosi prima del match di Conference League: il bilancio parla di ben 80 italiani rispediti a casa Roma-Feyenoord è stata una grande festa per i giallorossi in campo, ma anche il pretesto per alcuni di creare disordine e scompiglio nelle strade di Tirana prima del fischio d’inizio. scontri e violenze tra le due tifoserie, che hanno costretto l’intervento delle forze dell’ordine. Come racconta il Corriere dello Sport, il bilancio è di 80 tifosi italiani e 20 olandesi rispediti a casa dopo essere stati espulsi dal paese. 19 poliziotti feriti, di cui uno in fin di vita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022)traprima del match di Conference League: il bilancio parla di ben 80rispediti a casaè stata una grande festa per i giallorossi in campo, ma anche il pretesto per alcuni di crearee scompiglio nelle strade di Tirana prima del fischio d’inizio.e violenze tra le due tifoserie, che hanno costretto l’intervento delle forze dell’ordine. Come racconta il Corriere dello Sport, il bilancio è di 80e 20 olandesi rispediti a casa dopo essere statidal paese. 19 poliziotti feriti, di cui uno in fin di vita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

