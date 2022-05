Roma-Feyenoord 1-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 26 maggio 2022) Labatte ilper 1-0 nella finale di Conference League e alza il trofeo nella notte di Tirana. Decisiva per la conquista della coppa la rete di Zaniolo al minuto 32. La squadra di Mourinho gioca una partita di grande abnegazione e sacrificio. Grazie allo spirito di gruppo e ad una tenace e insuperabile fase difensiva resiste agli assalti degli olandesi e regala all’Italia un trofeo europeo per club dopo 12 anni di astinenza. Gli uomini di Slot sfiorano il pareggio nella ripresa, arrivando a colpire anche due legni. Per il resto, sbattono ripetutamente contro il vallo eretto da Smalling e soci. Fatte le dovute premesse, immergiamoci nell’diper scavare più a fondo nel successo dei capitolini. Partiamo, come sempre, dalle formazioni. Nel ...

"Non ho vinto io, ha vinto la Roma" La Roma vince la Conference league: decide Zaniolo, 1-0 al Feyenoord. Ad alzare la coppa, dopo la vittoria per 1-0 sul Feyenoord, è stato Pellegrini. Mourinho in lacrime: 'Abbiamo fatto la storia, io resto qui' José Mourinho sta spiegando in conferenza stampa cosa significa il successo in Conference League, conquistata battendo in finale 1-0 il Feyenoord.