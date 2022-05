Roma, festa per la vittoria della Conference League: oggi il pullman dei giallorossi al Circo Massimo (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma campione dopo la vittoria contro il il Feyenoord. I giallorossi vincono la Conference League ed è festa grande nella città eterna. Cori, caroselli, baci e abbracci. Il popolo giallorosso ieri sera è impazzito di gioia. Il gol di Zaniolo ha fatto esultare gli oltre 50 mila tifosi accorsi in uno stadio Olimpico stracolmo e surreale. I maxischermi accorciavano la distanza con Tirana e il boato di gioia risuonava in tutta la città. Leggi anche: La Roma batte il Feyenoord e vince la Conference League Al triplice fischio, l’esultanza dei tifosi era incontenibile: troppo il tempo passato senza un trofeo. Ben 14 anni. Tutti si sono riversati nelle strade per festeggiare. Dal centro alle periferie, la città si è tinta di giallo e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022)campione dopo lacontro il il Feyenoord. Ivincono laed ègrande nella città eterna. Cori, caroselli, baci e abbracci. Il popolo giallorosso ieri sera è impazzito di gioia. Il gol di Zaniolo ha fatto esultare gli oltre 50 mila tifosi accorsi in uno stadio Olimpico stracolmo e surreale. I maxischermi accorciavano la distanza con Tirana e il boato di gioia risuonava in tutta la città. Leggi anche: Labatte il Feyenoord e vince laAl triplice fischio, l’esultanza dei tifosi era incontenibile: troppo il tempo passato senza un trofeo. Ben 14 anni. Tutti si sono riversati nelle strade per festeggiare. Dal centro alle periferie, la città si è tinta di giallo e di ...

