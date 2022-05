Roma, festa per la squadra giallorossa: grande attesa per il pullman al Circo Massimo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma. Una vera e propria festa quella in onore della squadra giallorossa per omaggiare la vittoria della Conference League. L’atteso match si è giocato ieri a Tirana e la Roma ha fatto sognare tutti, portando a casa la meritata vittoria. L’esultanza e la gioia di atleti e tifosi continuano a farsi sentire e a riempire strade e piazze. I festeggiamenti continuano anche durante il pomeriggio, c’è infatti trepidante attesa per la sfilata della squadra al Circo Massimo. Leggi anche: Roma, festa per la vittoria della Conference League: oggi il pullman dei giallorossi al Circo Massimo (FOTO E VIDEO) Conference League: pullman giallorosso al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022). Una vera e propriaquella in onore dellaper omaggiare la vittoria della Conference League. L’atteso match si è giocato ieri a Tirana e laha fatto sognare tutti, portando a casa la meritata vittoria. L’esultanza e la gioia di atleti e tifosi continuano a farsi sentire e a riempire strade e piazze. I festeggiamenti continuano anche durante il pomeriggio, c’è infatti trepidanteper la sfilata dellaal. Leggi anche:per la vittoria della Conference League: oggi ildei giallorossi al(FOTO E VIDEO) Conference League:giallorosso al ...

Advertising

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Eurosport_IT : È festa giallorossa ???????? Dopo 50 anni la Roma torna a conquistare un trofeo europeo ???????? #ConferenceLeague |… - Marcoodottavi : RT @perelaa: ho scritto di questo irreale amore visto quest'anno tra la Roma e i suoi tifosi. Ieri solo l'ultima festa. - LupoSolo3 : @_Barbara_04 C'è la festa in giro per Roma con il pullman scoperto della squadra che sfila. Segui il flusso e buttate in mezzo!??? -