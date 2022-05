Roma | festa Conference League | squadra al Circo Massimo – Video

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) –in delirio per la vittoria della. La città in piazza per scortare il bus scoperto che accompagna lagiallorossa, reduce dal trionfo della finale vinta ieri a Tirana contro il Feyenoord per 1-0. Funweek.

Advertising

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - TuttoMercatoWeb : #Zaniolo senza freni alla festa della #Roma, canta con i tifosi: '#Lazio, vaffan**lo!' ?? @dariomarchetti7 - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - AGRAPRESS : COLDIRETTI PORTA A ROMA UNA FOLLA DI BAMBINI PER LA FESTA DELL'EDUCAZIONE ALIMENTARE DELLA PACE - targeno : Il sindaco nullità Gualtieri che blocca milioni di cittadini che vorrebbero tornare a casa dal lavoro per un branco… -

Ladellae dei suoi tifosi dopo la conquista della Conference League è in corso. Tifosi in delirio al Circo Massimo, dove è arrivato il pullman scoperto della squadra giallorossa. Numerose ...il momento dei cartelli di sfottò sui pullman scoperti. Dopo quello apparso lunedì allascudetto del Milan contro l'Inter, ecco quello esposto dai romanisti e sbattuto in faccia ai ...della...La città fa grande festa in un’era troppo mesta. Il nuovo trofeo Roma accoglie in gran corteo. Ed in piazza e nella via si festeggia in allegria». Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili ...Durante la festa della Roma per la vittoria in Conference League, spuntano cori orribili nei confronti di Zaccagni: la reazione di Zaniolo. Nicolò Zaniolo fa festa per la vittoria della sua Roma in ...