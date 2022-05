Roma, Cristante: «Mou un leader, Zaniolo fortissimo. Meritavamo questa vittoria» (Di giovedì 26 maggio 2022) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato dopo il successo dei giallorossi in finale di Conference League Bryan Cristante ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Feyenoord. EUROPEO E CONFERENCE – «Per me è bello quando si vince, era importante per tutto l’ambiente Romanista. Quest’anno i tifosi ci hanno sempre sostenuti e ce la godiamo. Possiamo fare bene anche in campionato perchè siamo una squadra forte». MOURINHO – «Ha dato l’esperienza che ci serviva. E’ un leader, uno che sa come si vincono questo tipo di partite. Le finali si devono saper vincere». Zaniolo – «È un giocatore forte e lo sappiamo. Se è in forma fa la differenza, gli auguro una grande carriera». SPINAZZOLA – «È stato un anno difficile per lui. E’ un giocatore importante e il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Bryan, centrocampista della, ha parlato dopo il successo dei giallorossi in finale di Conference League Bryanha parlato a Sky Sport dopo-Feyenoord. EUROPEO E CONFERENCE – «Per me è bello quando si vince, era importante per tutto l’ambientenista. Quest’anno i tifosi ci hanno sempre sostenuti e ce la godiamo. Possiamo fare bene anche in campionato perchè siamo una squadra forte». MOURINHO – «Ha dato l’esperienza che ci serviva. E’ un, uno che sa come si vincono questo tipo di partite. Le finali si devono saper vincere».– «È un giocatore forte e lo sappiamo. Se è in forma fa la differenza, gli auguro una grande carriera». SPINAZZOLA – «È stato un anno difficile per lui. E’ un giocatore importante e il ...

Advertising

CalcioNews24 : #RomaFeyenoord, tutta la felicità di Cristante ??? - AntonioAsr_RK2 : Bellissimo. La semplicità, le risate, la gioia. Bellissimo. Grazie @OfficialASRoma - zazoomblog : Roma-Feyenoord 1-0 Veretout e Cristante in coro: “Vincere una coppa è incredibile” - #Roma-Feyenoord #Veretout… - zazoomblog : Roma Cristante: 'Ci serviva un leader come Mourinho. Zaniolo? Non serve il gol di stasera per dire che è forte… - zazoomblog : Roma-Feyenoord 1-0 Veretout e Cristante in coro: “Vincere una coppa è incredibile” - #Roma-Feyenoord #Veretout… -