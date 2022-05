Roma, Conference League conquistata: battuto il Feyenoord a Tirana (Di giovedì 26 maggio 2022) Primo trofeo europeo nella storia della Roma. Josè Mourinho è il primo allenatore del mondo a vincere tutte e tre le coppe calcistiche del Vecchio Continente. Prima vittoria da proprietari del club per Dan e Ryan Friedkin. Una coppa europea torna in Italia a dodici anni di distanza dall’ultima affermazione griffata, indovinate un po’, dallo Speciale One con l’Inter del Triplete. La Roma vince la Conference League in quel di Tirana al termine di una partita tiratissima contro un buon Feyenoord che ha messo in difficoltà, soprattutto nella ripresa, la compagine giallorossa. Un’affermazione di squadra: solidi ed in grado di saper soffrire, i giallorossi sono riusciti a difendere l’acuto di Nicolò Zaniolo conquistando la prima edizione della neonata competizione. Deliro nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Primo trofeo europeo nella storia della. Josè Mourinho è il primo allenatore del mondo a vincere tutte e tre le coppe calcistiche del Vecchio Continente. Prima vittoria da proprietari del club per Dan e Ryan Friedkin. Una coppa europea torna in Italia a dodici anni di distanza dall’ultima affermazione griffata, indovinate un po’, dallo Speciale One con l’Inter del Triplete. Lavince lain quel dial termine di una partita tiratissima contro un buonche ha messo in difficoltà, soprattutto nella ripresa, la compagine giallorossa. Un’affermazione di squadra: solidi ed in grado di saper soffrire, i giallorossi sono riusciti a difendere l’acuto di Nicolò Zaniolo conquistando la prima edizione della neonata competizione. Deliro nella ...

Advertising

acmilan : Congratulations to @OfficialASRoma on winning the @europacnfleague ?? Complimenti alla Roma per la vittoria della Conference League ?? - OfficialASRoma : ?? LA DECIDE ZANIOLO ?? #RomaFeyenoord 1-0 La Conference League è nostra! DAJE ROMA! #UECLfinal - GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - idieforcalum : la conference non conta un cazzo eppure è da ieri sera che state impazzendo che la Roma l'abbia vinta - FrancescoSorgi : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Ave Di Maria ?? Mou Re di Roma ?? Ibra choc, ma non si ritira ?? Nikolaou e Dovbyk affari T… -