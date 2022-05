Roma | Chivu | «Rabbia | cattiveria e voglia di vincere | che lavoro Mourinho!»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Christian, ex difensore della, ha analizzato il successo dei giallorossi in finale di Conference League: le sue parole Christianha parlato dellaai microfoni della Gazzetta dello Sport. MOURINHO – «Lo dice la storia: quando si presenta in finale in Europa, porta a casa la Coppa. Era lunga… Ma conoscendolo, al gol di Zaniolo sapeva già come sarebbe finita la partita».DI MOU – «Il suo carattere, la suadi, laagonistica. La consapevolezza di essere forte, ma anche di avere dei limiti. Tutto questo è riuscito a trasmetterlo in un solo anno».DI MOU – «I giocatori normali li fa diventare bravi, e trasforma i bravi giocatori in fenomeni. Come? Lavorando sulla tua forza mentale: ...