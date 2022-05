Roma Capitale, Mussolini (FdI): “Approvate nuova tecnologia anti Covid” (Di giovedì 26 maggio 2022) “E’ stata approvata in Assemblea Capitolina la mozione che ho presentato relativa all’uso di una vernice ecosostenibile virucida, prodotto innovativo a forte attività antibatterica e anti smog, che si applica come una pittura su qualsiasi superficie, può essere utilizzata per interni ed esterni, che contiene biossido di titanio ed è in grado di attivarsi a contatto con la luce, riuscendo a trasformare gli agenti inquinanti in molecole di sale, concorrendo a purificare l’aria circostante”. E’ quanto dichiara consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Rachele Mussolini. “Nel 2021 le autorità sanitarie militari hanno condotto test sulla capacità virucida della pittura assorbente relativamente al Sars-Cov-2, risultando la stessa inibitrice del fattore patogeno di oltre l’89%. E’ ora che si inizi a comprendere che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) “E’ stata approvata in Assemblea Capitolina la mozione che ho presentato relativa all’uso di una vernice ecosostenibile virucida, prodotto innovativo a forte attivitàbatterica esmog, che si applica come una pittura su qualsiasi superficie, può essere utilizzata per interni ed esterni, che contiene biossido di titanio ed è in grado di attivarsi a contatto con la luce, riuscendo a trasformare gli agenti inquinin molecole di sale, concorrendo a purificare l’aria circostante”. E’ quanto dichiara consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Rachele. “Nel 2021 le autorità sanitarie militari hanno condotto test sulla capacità virucida della pittura assorbente relativamente al Sars-Cov-2, risultando la stessa inibitrice del fattore patogeno di oltre l’89%. E’ ora che si inizi a comprendere che ...

