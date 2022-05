Roma, attesa per il pullman scoperto: oggi sfilata in città fino al Circo Massimo (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo il fischio finale della finale di Conference League di ieri, i tifosi della Roma hanno invaso le strade della città in un tripudio di cori e bandiere. In migliaia hanno atteso la squadra al rientro a Fiumicino, dove però la squadra non ha salutato i tifosi; lo ha fatto a Trigoria, con un palco improvvisato in cui i giocatori, a turno, hanno alzato la coppa. Ma la vera festa sarà oggi, quando ci sarà la tradizionale sfilata del pullman scoperto tra le vie della Capitale. Orari e itinerario sono ancora da definire, ma il tragitto terminerà come di consueto al Circo Massimo; in mattinata, la società giallorossa annuncerà il programma dettagliato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo il fischio finale della finale di Conference League di ieri, i tifosi dellahanno invaso le strade dellain un tripudio di cori e bandiere. In migliaia hanno atteso la squadra al rientro a Fiumicino, dove però la squadra non ha salutato i tifosi; lo ha fatto a Trigoria, con un palco improvvisato in cui i giocatori, a turno, hanno alzato la coppa. Ma la vera festa sarà, quando ci sarà la tradizionaledeltra le vie della Capitale. Orari e itinerario sono ancora da definire, ma il tragitto terminerà come di consueto al; in mattinata, la società giallorossa annuncerà il programma dettagliato. SportFace.

