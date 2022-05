Roland Garros 2022, si chiude il secondo turno. Sinner e altri tre azzurri in campo, si vedono Tsitsipas, Medvedev e Swiatek (Di giovedì 26 maggio 2022) Arriva il quinto giorno del Roland Garros; si conclude quest’oggi il quadro del secondo turno del secondo Slam di questo 2022, e sarà una giornata con tanta Italia. Jannik Sinner andrà a chiudere il programma del campo 7 con l’iberico Roberto Carballes Baena, classico terraiolo di cui non fidarsi; il ragazzo di Sesto Pusteria ha dimostrato un’ottima forma nel debutto con Bjorn Fratangelo e non vorrà incorrere in qualsiasi rischio di sorta. Sul campo 13 invece, Lorenzo Sonego va alla ricerca di un risultato che gli darebbe un discreto slancio dopo mesi davvero complicati. Il suo avversario sarà Joao Sousa, a cui fa tornare in mente dolci ricordi poiché lo incrociò ai tempi di Antalya 2019, primo torneo da lui vinto. ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Arriva il quinto giorno del; si conclude quest’oggi il quadro deldelSlam di questo, e sarà una giornata con tanta Italia. Jannikandrà are il programma del7 con l’iberico Roberto Carballes Baena, classico terraiolo di cui non fidarsi; il ragazzo di Sesto Pusteria ha dimostrato un’ottima forma nel debutto con Bjorn Fratangelo e non vorrà incorrere in qualsiasi rischio di sorta. Sul13 invece, Lorenzo Sonego va alla ricerca di un risultato che gli darebbe un discreto slancio dopo mesi davvero complicati. Il suo avversario sarà Joao Sousa, a cui fa tornare in mente dolci ricordi poiché lo incrociò ai tempi di Antalya 2019, primo torneo da lui vinto. ...

Eurosport_IT : LA GIORGI C'É! ???????? L'azzurra si prende il 2° turno del Roland Garros: battuta la cinese Shuai Zhang in 3 set! ??… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - RassegnaZampa : #Tennis Djokovic supera Molcan e il passato. Zverev e Alcaraz, che rischi. E Nadal dice 300 - TennisWorldit : Stan Wawrinka sorprende al Roland Garros: 'Non mi sento bene' - infoitsport : Roland Garros, Martina Trevisan batte la polacca Linette e passa al terzo turno -