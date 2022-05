Roberto Bolle esclude i ballerini russi e Steve La Chance commenta: “Con gli stro**i che ci sono in Italia possiamo illuminare il mondo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Ospite al Salone del Libro di Torino, Roberto Bolle si è pronunciato sullo scontro russia – Ucraina. Come riportato da Il Sussidiario, nel corso dell’intervista, l’étoile ha dichiarato: “Non inviterò al mio spettacolo ballerini russi, non hanno colpe ma è giusto dare un segnale politico. È difficile invitare degli artisti russi che non si sono dissociati dal regime, è difficile e non credo sia giusto invitarli in questo momento. Credo sia giusto avere una voce unica”. Bolle, insomma, è convinto che sia indispensabile, in questo periodo, supportare l’Ucraina, anche prendendo le distanze dalle iniziative di Putin. Le sue parole non sono, però, piaciute a Steve La Chance, coreografo ed ex volto di Amici. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ospite al Salone del Libro di Torino,si è pronunciato sullo scontroa – Ucraina. Come riportato da Il Sussidiario, nel corso dell’intervista, l’étoile ha dichiarato: “Non inviterò al mio spettacolo, non hanno colpe ma è giusto dare un segnale politico. È difficile invitare degli artistiche non sidissociati dal regime, è difficile e non credo sia giusto invitarli in questo momento. Credo sia giusto avere una voce unica”., insomma, è convinto che sia indispensabile, in questo periodo, supportare l’Ucraina, anche prendendo le distanze dalle iniziative di Putin. Le sue parole non, però, piaciute aLa, coreografo ed ex volto di Amici. ...

