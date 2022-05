Rizzoli apre negli Usa e punta all’extra fatturato

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 maggio 2022) Le aliciparlano americano. La più antica azienda di conserve ittiche italiana annuncia l’apertura di una sede operativaStati Uniti, a Norwalk in Connecticut, cui si affianca un nuovo polo logistico nel New Jersey, in posizione strategica vicino al porto di New York. Gli obiettivi di crescita diCorporation of America sono inseriti in un piano di sviluppo triennale che mira a raggiungere un milione di dollari dinel 2025. Per centrarloEmanuellia sviluppare e consolidare nuove opportunità commerciali nel territorio statunitense, incrementando il presidio nei principali canali retail. La proposizione delle conserve itticheStati Uniti si baserà sui pilastri distintivi che da sempre ...