Risorse per l’efficientamento energetico di imprese commercio, ristorazione e servizi (Di giovedì 26 maggio 2022) Soddisfazione di Confcommercio Lombardia per il nuovo bando regionale sull’efficientamento energetico da 10,7 milioni di euro “Un passaggio fondamentale e di slancio verso il futuro perché permette anche alle micro e piccole imprese di migliorare l’efficienza energetica e allo stesso tempo contribuire alla salvaguardia ambientale“: così il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti. “Obiettivi globali sfidanti in materia ambientale, come la decarbonizzazione e l’azzeramento delle emissioni di Co2 tra il 2030 e il 2050, richiedono un salto culturale e sinergia tra tutti i soggetti coinvolti – prosegue Massoletti – Per questo motivo, la misura di Regione Lombardia rappresenta un significativo tassello del puzzle della sostenibilità, importante leva di crescita che spinge ad ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 26 maggio 2022) Soddisfazione di ConfLombardia per il nuovo bando regionale sulda 10,7 milioni di euro “Un passaggio fondamentale e di slancio verso il futuro perché permette anche alle micro e piccoledi migliorare l’efficienza energetica e allo stesso tempo contribuire alla salvaguardia ambientale“: così il vicepresidente vicario di ConfLombardia Carlo Massoletti. “Obiettivi globali sfidanti in materia ambientale, come la decarbonizzazione e l’azzeramento delle emissioni di Co2 tra il 2030 e il 2050, richiedono un salto culturale e sinergia tra tutti i soggetti coinvolti – prosegue Massoletti – Per questo motivo, la misura di Regione Lombardia rappresenta un significativo tassello del puzzle della sostenibilità, importante leva di crescita che spinge ad ...

