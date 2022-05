Rio Ferdinand su Mbappè | “Inaccettabile ciò che ha fatto | ha mancato di rispetto al Real Madrid”

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex. difensore del Manchester United, Rio, parla della scelta didi rimanere al PSG, nonostante l’accordo già preso con ilper il trasferimento. L’inglese è molto duro nei confronti del francese, criticando moltissimo la sua scelta: “Ero un giocatore e non ho mai visto una disgrazia storica come quella che Mbappé haal. Devi avereper una società del genere. Considerociò che ha” SportFace.

Advertising

sportface2016 : #RioFerdinand su #Mbappè: “Inaccettabile ciò che ha fatto, ha mancato di rispetto al #RealMadrid” - jmblb14 : Rio Ferdinand ferme tgl l'ancien - GergoIsHere : Messi Ramos Rio Ferdinand Messi None - AbhinavAT_07 : @kshitijshah23 Wijnaldum, Veratti, Koke, Vinicious Jr, Asensio, David Luiz, Alessandro Del Piero, Rio Ferdinand, Th… - andrefass1 : @sarastired__ Scholes, Roy Kean, Giggs, Rio Ferdinand gli hanno scassato le palle per 5 anni. Mourinho lo metteva d… -

DerbyDerbyDerby

...la velocità ha regalato spettacolo con il 10"11 corso dal capolista mondiale stagionale... anche la gara dei 100m Paralimpici è stata una delle più veloci mai corse con l'oro di Londra e...... sosteneva il do­cente, scrittore, economista, Peter. Una calzante verità che sintetizza ... Ettore Sot­tsass, Alessandro Mendini, Ma­Bel - lini, Enzo Mari, Joe Co­lombo, Francois ... Rio Ferdinand: “Mai vista una roba così, Mbappé non ha rispettato il Real Madrid” L’ex. difensore del Manchester United, Rio Ferdinand, parla della scelta di Mbappè di rimanere al PSG, nonostante l’accordo già preso con il Real Madrid per il trasferimento. L’inglese è molto duro ne ...L'anno prossimo, Guardiola avrà a disposizione anche Erling Braut Haaland. Ma come spiega Rio Ferdinand, meglio fare attenzione, perchè non è detto che il centravanti cominci subito alla grande all'Et ...