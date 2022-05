Rinnovo Mertens | non solo la Lazio | c’è l’interesse di un club oltreoceano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il Napoli inizia a vagliare le alternativa per individuare dei possibili sostituti a Dries, il cui accordo per iltarda ad arrivare. Pare che ci sia la volontà del giocatore a restare a Napoli, ma le condizioni non sono favorevoli, sia per una questione economica che per una questione di presenze in campo. FOTO: Getty Images,A corteggiare il folletto belga ad oggi c’è ladi Maurizio Sarri, che insiste e stuzzica, come vice-Immobile. Laha avviato i contatticon l’entourage del calciatore, che per il momento continua a prediligere ilcon il Napoli. L’idea delcapitolino è quella di proporre un biennale (per opzione sul terzo anno) a 1,5-2 milioni di euro. A riportarlo ...

