Advertising

ioloraccolgo : Rinnovabili: in Italia +48% investimenti, 70% progetti fermi - Legambiente : ??LIVE - #ComunitàRinnovabili ??Dal Museo MAXXI di Roma la presentazione del Rapporto sulla lo sviluppo dal basso d… - fisco24_info : Rinnovabili: in Italia +48% investimenti, 70% progetti fermi: Althesys: 13,5 miliardi nel 2021, margini profitto ra… - EnvirEconom : RT @althesys: Alessandro Marangoni presenta lo studio 'Il settore elettrico e le #rinnovabili, tra crisi energetica e scenari di #decarboni… - E_Futura : Forte accelerazione rinnovabili, @ReRebaudengo: a indicare direzione è l'UE. Altri la seguono già. L'Italia resta… -

È questa la situazione delineata dall'Irex Annual Report 2022, lo studio di Althesys che dal 2008 monitora il settore delle, presentato stamani. . 26 maggio 2022ESI - società attiva nel mercato delle energieche opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator ine all'estero, quotata all'Euronext Growth Milan - ha comunicato di essersi aggiudicata due ...ROMA, 26 MAG - Corrono gli investimenti delle imprese italiane delle rinnovabili nel 2021: l'anno scorso sono stati previsti investimenti per 13,5 miliardi (+48% rispetto al 2020) per una potenza di q ...pubblicato da Greenpeace svela i risultati dell’indagine dell’unità investigativa della ONG. In Italia i prodotti monouso di in plastica compostabile sono ritenuti scarti alimentari, e come tali ...