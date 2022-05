Ricerca, Sanità e farmaceutica. L’evento al Senato (Di giovedì 26 maggio 2022) Le riviste Formiche e Healthcare policy – spin-off interamente dedicato alle politiche sanitarie – presentano al Senato della Repubblica il numero del magazine dedicato alla Ricerca e intitolato: “Chi Ricerca trova“, pubblicato nel mese di febbraio. L’evento avrà luogo nella cornice di Sala Zuccari, lunedì 6 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 10:15 . L’incontro si svilupperà nella forma di una tavola rotonda alla quale prenderanno parte la ministra della Ricerca, Maria Cristina Messa, insieme al prof. Guido Rasi, già direttore dell’EMA, e la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione permanente “Igiene e Sanità” del Senato della Repubblica. Modererà l’incontro Flavia Giacobbe, direttore della rivista Healthcare policy. Il numero di Healthcare policy che ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 maggio 2022) Le riviste Formiche e Healthcare policy – spin-off interamente dedicato alle politiche sanitarie – presentano aldella Repubblica il numero del magazine dedicato allae intitolato: “Chitrova“, pubblicato nel mese di febbraio.avrà luogo nella cornice di Sala Zuccari, lunedì 6 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 10:15 . L’incontro si svilupperà nella forma di una tavola rotonda alla quale prenderanno parte la ministra della, Maria Cristina Messa, insieme al prof. Guido Rasi, già direttore dell’EMA, e la senatrice Annamaria Parente, presidente della Commissione permanente “Igiene e” deldella Repubblica. Modererà l’incontro Flavia Giacobbe, direttore della rivista Healthcare policy. Il numero di Healthcare policy che ...

