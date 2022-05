Regno Unito - Dieselgate, il gruppo Volkswagen si accorda per un indennizzo da 227 milioni di euro (Di giovedì 26 maggio 2022) Il gruppo Volkswagen ha accettato di pagare 193 milioni di sterline (pari a circa 227 milioni di euro) a oltre 90 mila automobilisti del Regno Unito come indennizzo nell'ambito di un procedimento legato al Dieselgate, lo scandalo scoppiato nel 2015 per i test sulle emissioni "truccati" di alcune auto a gasolio del costruttore tedesco. La cifra è parte di un accordo raggiunto in via stragiudiziale tra le parti: nel dicembre del 2019 i clienti britannici avevano avviato una class action accusando il gruppo automobilistico di aver violato le normative mediante l'installazione dei defeat device per la manipolazione delle emissioni. Il commento da Wolfsburg. La Volkswagen, che sta anche contribuendo al ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 maggio 2022) Ilha accettato di pagare 193di sterline (pari a circa 227di) a oltre 90 mila automobilisti delcomenell'ambito di un procedimento legato al, lo scandalo scoppiato nel 2015 per i test sulle emissioni "truccati" di alcune auto a gasolio del costruttore tedesco. La cifra è parte di un accordo raggiunto in via stragiudiziale tra le parti: nel dicembre del 2019 i clienti britannici avevano avviato una class action accusando ilautomobilistico di aver violato le normative mediante l'installazione dei defeat device per la manipolazione delle emissioni. Il commento da Wolfsburg. La, che sta anche contribuendo al ...

