Regionali Sicilia, per la prima volta Pd-M5s-Sinistra faranno primarie unitarie per scegliere il candidato (Di giovedì 26 maggio 2022) Per la prima volta M5s, Partito democratico e Sinistra faranno le primarie insieme per scegliere un candidato. Il debutto, come rivelato da Repubblica Palermo e confermato a ilfattoquotidiano.it, sarà per le Regionali in Sicilia del prossimo autunno. L'intesa è stata raggiunta dopo un incontro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte, il capogruppo M5s all'Ars Nuccio Di Paola e il segretario del Pd Siciliano Anthony Barbagallo. Secondo le prime indiscrezioni, il voto si svolgerà sia online che con gazebo fisici. E la data dovrebbe essere tra il 16 e il 24 luglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

