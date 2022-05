Regionali in Sicilia, Pd-M5s-Sinistra insieme alle primarie per la prima volta (Di giovedì 26 maggio 2022) Svolta alle elezioni Regionali in Sicilia (previste il prossimo autunno). Per la prima volta, infatti, M5s, Pd e Sinistra faranno le primarie insieme per la scelta del candidato. Ad anticiparlo è Repubblica Palermo. L’intesa sarebbe stata raggiunta la sera del 25 maggio dopo un incontro tra il segretario dem Enrico Letta, il leader del M5s Giuseppe Conte, il capogruppo M5s all’Ars Nuccio Di Paola e il segretario del Pd Siciliano Anthony Barbagallo. Un aperitivo a casa del leader grillino, secondo Repubblica. Il voto dovrebbe svolgersi sia online che in 30 gazebo fisici. La data prevista è tra il 16 e il 24 luglio. L’accordo è stato preceduto da un’intesa raggiunta il 21 maggio. Presenti, in quel caso, ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Selezioniin(previste il prossimo autunno). Per la, infatti, M5s, Pd efaranno leper la scelta del candidato. Ad anticiparlo è Repubblica Palermo. L’intesa sarebbe stata raggiunta la sera del 25 maggio dopo un incontro tra il segretario dem Enrico Letta, il leader del M5s Giuseppe Conte, il capogruppo M5s all’Ars Nuccio Di Paola e il segretario del Pdno Anthony Barbagallo. Un aperitivo a casa del leader grillino, secondo Repubblica. Il voto dovrebbe svolgersi sia online che in 30 gazebo fisici. La data prevista è tra il 16 e il 24 luglio. L’accordo è stato preceduto da un’intesa raggiunta il 21 maggio. Presenti, in quel caso, ...

