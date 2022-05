Regata Storica | la 66esima edizione dal 3 al 5 giugno 2022 Tre giorni ad Amalfi tra musica | storia e sport

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 26 maggio 2022) Quattro gloriose Repubbliche Marinare, sessantasei anni di avvincenti duelli sul mare, trecentoventi figuranti in costume storico. Dopo sei anni di attesa,, cuore pulsante e Città capofila della Divina Costiera, torna a ospitare ladelle Antiche Repubbliche Marinare, uno degli appuntamenti dal sapore internazionale più amati dal territorio e da turisti che arrivano da ogni parte del mondo. La Città è già in festa, gli alberghi full: la sfida tra le quattro regine dei mari si terrà il prossimo 5. Dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia e la 65esimaa dicembre del 2021 a Genova, la Città costiera sarà teatro delladel Palio, un evento straordinario, occasione unica ed emozionante per entrare in contatto con lo ...