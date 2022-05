Rebus Morata | parla il presidente dell’Atletico | ‘Dipende tutto dalla Juve’

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo una stagione lontana dagli standard ai quali era abituata, la Juventus in estate vuole rinforzarsi per tornare in alto e puntare di nuovo...

Si infittiscono sempre più le voci di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri che cambieranno diverse pedine della sua rosa. La squadra di Allegri ha chiuso al quarto posto il campionato, ......dida sciogliere. Chiellini , a differenza delle attese, sarà titolare per l'ultima volta con Bonucci . Ultima anche per l'ex Bernardeschi , mentre in attacco è ballottaggio fra Dybala e...Dusan Vlahovic il centro, e poi Attorno a lui, Chiesa e Cuadrado a parte, la Juve è un rebus assoluto. Di Morata si dovrà discutere con l’A ...Si infittiscono sempre più le voci di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri che cambieranno diverse pedine della sua rosa.