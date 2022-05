Realme fa sul serio e sfida Apple e Samsung con il suo primo store europeo (Di giovedì 26 maggio 2022) Sabato 28 maggio 2022 Realme aprirà il suo primo store fisico in Europa: ciò avverrà nel centro commerciale Lurdy Ház di Budapest L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 26 maggio 2022) Sabato 28 maggio 2022aprirà il suofisico in Europa: ciò avverrà nel centro commerciale Lurdy Ház di Budapest L'articolo proviene da TuttoAndroid.

