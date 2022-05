Ray Liotta | tra le reazioni alla morte dell' attore | da Lorraine Bracco a Robert De Niro

Advertising

GassmanGassmann : Muore Ray Liotta, attore straordinario, indimenticabile. RIP ???? - cinemathequefr : Ray Liotta, 1954-2022. Immense tristesse... - Agenzia_Ansa : È morto Ray Liotta, aveva 67 anni. L'attore di Quei bravi ragazzi sarebbe deceduto nel sonno mentre si trovava nell… - nakedlunch31 : @granmartello Iniziato con Ray Liotta… - Miriki_md : Ma che cavolo è oggi?? Andy Fletcher (Depeche Mode) e Ray Liotta…?? -

Leggi anche Chi è Henry Kissinger, il Machiavelli d'America con accento tedesco Morto, l'attore di 'Quei bravi ragazzi' scomparso a 67 anni durante le riprese di un film Nel corso degli ...Scompare improvvisamente all'età di 67 anni l'attore statunitense, che è venuto a mancare nel sonno per ragioni non ancora del tutto accertate, mentre era sul set del film Dangerous Waters nella Repubblica Dominicana. L'attore, nato a Newark nel New ...Il mondo di Hollywood sta condividendo la propria reazione alla triste notizia della morte di Ray Liotta, ricordato con affetto da amici e colleghi come Lorraine Bracco, Robert De Niro e James Mangold ...Il mondo del cinema dice addio a Ray Liotta, morto a 67 anni nella Repubblica Dominicana, dove si trovava per le riprese del film “Dangerous Waters”. Nato in New Jersey, divenne celebre per il ruolo H ...