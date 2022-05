Advertising

Nazione_Empoli : Rapina al supermercato Eurospin di Montelupo - resistenzasvran : Rapina al supermercato, rintracciati i due complici del 20enne arrestato: uno è minorenne - ilbassanese : Rapina al supermercato, rintracciati i due complici del 20enne arrestato: uno è minorenne - News24Italy : #Ruba del cibo e per guadagnarsi la fuga strattona il direttore del supermercato: denunciato - LiveSicilia : Palermo, rapina sventata grazie alle urla del proprietario -

LA NAZIONE

ieri sera, all'orario di chiusura, alEurospin di Montelupo Fiorentino, molto conosciuto e frequentato non soltanto dagli abitanti della zona. Siamo lungo la Toscoromagnola e non ...in orario di chiusura alEurospin di Montelupo Fiorentino in via Arti e Mestieri, lungo la ss67. Alle 19.30 di ieri, mercoledì 26 maggio, è avvenuta la, pochi dettagli sono ... Rapina al supermercato Eurospin di Montelupo Montelupo, 26 maggio 2022 - «Dammi i soldi». Poche parole e un cacciavite puntato contro la cassiera proprio nel momento in cui si stava preparando a smontare dal lavoro e tornare a casa. Rapina ieri ...Rapina in orario di chiusura al supermercato Eurospin di Montelupo Fiorentino in via Arti e Mestieri, lungo la ss67. Alle 19.30 di ieri, mercoledì 26 ...