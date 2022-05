Ranking UEFA, grazie Roma: Italia davanti alla Germania (Di giovedì 26 maggio 2022) grazie alla vittoria nella tanto bistrattata Conference League, la Roma ha portato tanti punti all’Italia nel Ranking Ne avevamo parlato qualche settimana fa, quando il gol di Tammy Abraham spedì la Roma in finale di Conference League. Una coppa molto criticata visto il livello delle squadre che vi partecipano. Ma vincere è sempre difficile, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 maggio 2022)vittoria nella tanto bistrattata Conference League, laha portato tanti punti all’nelNe avevamo parlato qualche settimana fa, quando il gol di Tammy Abraham spedì lain finale di Conference League. Una coppa molto criticata visto il livello delle squadre che vi partecipano. Ma vincere è sempre difficile, a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CalcioFinanza : La #Roma vola nel Ranking #UEFA grazie alla Conference e punta la top 10 - TUTTOJUVE_COM : Ranking UEFA, la Roma vola all'undicesimo posto. Juventus ottava - fisicoperaria : @albicoach @armagio @riccmala Solo per precisare una cosa nel calcolo del Ranking UEFA, l'unica differenza che c'è… - francescozinno_ : @spallettiano Non ho parlato dell'impresa della Roma nel 2017 (che era 2018). Rileggi bene. Ho detto che grazie a s… - tuttoatalanta : Ranking UEFA per club, la Roma chiude all'11esimo posto. Dea 24° -