Rai 2, clamoroso furto alla concorrenza: il conduttore di Discovery ha grandi progetti (Di giovedì 26 maggio 2022) L'emittente Rai 2 piazza un colpaccio ai danni del colosso Discovery: scippato l'ambito conduttore televisivo e radiofonico. Rai 2 (fonte youtube)L'odierna stagione televisiva si rivela cruciale per i colossi del broadcast. Si stanno infatti raccogliendo nuove idee per i palinsesti invernali, e i contratti in scadenza della schiera di conduttori permettono di rimescolare le carte in tavola. Rai 2 ha dimostrato di essere sempre sul pezzo, conquistandosi un mattatore di prim'ordine, sinora volto del canale Nove con il suo spassoso "Deal with it". Si tratta di Gabriele Corsi, ex membro del Trio Medusa e voce dissacrante di Radio Deejay- Gabriele Corsi su Rai 2: il progetto è un successo annunciato il conduttore Gabriele Corsi a Radio Deejay (fonte instagram)Gabriele Corsi non è nuovo ai cambi di rotta repentini: dopo il ...

