RAI 1 | Terremoto mai visto sul palinsesto: andranno in onda di mattina (Di giovedì 26 maggio 2022) RAI 1 si prepara ad un drastico cambio di rotta: ecco le novità per la rete ammiraglia dell’emittente pubblica. RAI 1 (fonte youtube)Aria di cambiamenti per la rete ammiraglia targata RAI. I vertici di Viale Mazzini hanno offerto carta bianca alla nuova direttrice del TG1, Monica Maggioni, che ha apportato significative migliorie allo spazio informativo della rete. La giornalista ha infatti inserito maggior spazio per il dibattito in studio, promuovendo nuovi volti e collegamenti ancora più capillari con il territorio. La grossa novità riguarda ora l’emissione mattutina delle notizie, in cui compariranno volti del tutto inattesi. RAI 1, svolta epocale per l’informazione del mattino TG1 (fonte youtube)La prima versione mattutina del TG 1 sarà affidata alla giornalista Giorgia Cardinaletti e dal collega Senio Bonini, già volto di RaiNews e conduttore dell’ultima stagione di Agorà Extra. ... Leggi su specialmag (Di giovedì 26 maggio 2022) RAI 1 si prepara ad un drastico cambio di rotta: ecco le novità per la rete ammiraglia dell’emittente pubblica. RAI 1 (fonte youtube)Aria di cambiamenti per la rete ammiraglia targata RAI. I vertici di Viale Mazzini hanno offerto carta bianca alla nuova direttrice del TG1, Monica Maggioni, che ha apportato significative migliorie allo spazio informativo della rete. La giornalista ha infatti inserito maggior spazio per il dibattito in studio, promuovendo nuovi volti e collegamenti ancora più capillari con il territorio. La grossa novità riguarda ora l’emissione mattutina delle notizie, in cui compariranno volti del tutto inattesi. RAI 1, svolta epocale per l’informazione del mattino TG1 (fonte youtube)La prima versione mattutina del TG 1 sarà affidata alla giornalista Giorgia Cardinaletti e dal collega Senio Bonini, già volto di RaiNews e conduttore dell’ultima stagione di Agorà Extra. ...

Advertising

infoitcultura : Terremoto Rai. Stop alla Vita in Diretta, Alberto Matano sostituto proprio da loro: 'Non voglio andare - eliaenry : @andreavianel @lucianoghelfi Toccherebbe distinguere la cultura, l'intelligenza dal percorso politico. Altrimenti s… - ParmaPsi : RT @PSIReggioemilia: La settimana in 15 secondi! #clima #ambiente #riscaldamento #energia #risorse #ecosocialismo #responsabilità #omofobia… - PSIReggioemilia : La settimana in 15 secondi! #clima #ambiente #riscaldamento #energia #risorse #ecosocialismo #responsabilità… - _Nico_Piro_ : @Capobianco2005C Gli editori italiani in stragrande maggioranza hanno affrontato la transizione digitale (un terrem… -