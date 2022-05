Quel che conta è il pensiero, la recensione: Diario di una generazione sospesa (Di giovedì 26 maggio 2022) La recensione di Quel che conta è il pensiero, un esordio alla regia coraggioso ma fin troppo citazionista, morettiano nel DNA. Il ritratto di una generazione persa nel proprio disagio esistenziale. L'artigianato del cinema indie, i siparietti di morettiana memoria, i flussi di coscienza e il disagio esistenziale di una generazione. Il tutto infarcito da un citazionismo diffuso che guarda con nostalgia al cinema del passato e che però rischia spesso di appesantire la scrittura: è così che Luca Zambianchi, giovane regista bolognese, firma il suo debutto alla regia di un lungometraggio, arrivato dopo cinque corti e che si guadagna l'uscita in sala dal 26 maggio (qui potete leggere la recensione di Quel che conta è il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) Ladicheè il, un esordio alla regia coraggioso ma fin troppo citazionista, morettiano nel DNA. Il ritratto di unapersa nel proprio disagio esistenziale. L'artigianato del cinema indie, i siparietti di morettiana memoria, i flussi di coscienza e il disagio esistenziale di una. Il tutto infarcito da un citazionismo diffuso che guarda con nostalgia al cinema del passato e che però rischia spesso di appesantire la scrittura: è così che Luca Zambianchi, giovane regista bolognese, firma il suo debutto alla regia di un lungometraggio, arrivato dopo cinque corti e che si guadagna l'uscita in sala dal 26 maggio (qui potete leggere ladicheè il ...

