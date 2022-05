Quante posizioni guadagna Camila Giorgi al Roland Garros? Che balzo in avanti! Le proiezioni di classifica (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di Camila Giorgi: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 130 punti nel ranking WTA. Prosegue così per Giorgi il secondo Slam giocato in stagione: l’azzurra al momento nel ranking virtuale è 26ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 30ma. L’azzurra nel ranking si porta a quota 1643, ed in questo momento andrebbe ad eguagliare il best ranking: per migliorarlo potrebbe anche bastare la vittoria ai sedicesimi, che la proietterebbero al 23° posto virtuale, a quota 1753, dato che il prossimo turno mette in palio altri 110 punti. proiezioni classifica WTA Camila Giorgi 6 GIUGNO Ranking lunedì 23 maggio: 1583 punti, 30° posto. Punti ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Il2022 di tennis ha visto la vittoria al secondo turno di: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 130 punti nel ranking WTA. Prosegue così peril secondo Slam giocato in stagione: l’azzurra al momento nel ranking virtuale è 26ma, mentre in quello ufficiale rilasciato lunedì 23 maggio era 30ma. L’azzurra nel ranking si porta a quota 1643, ed in questo momento andrebbe ad eguagliare il best ranking: per migliorarlo potrebbe anche bastare la vittoria ai sedicesimi, che la proietterebbero al 23° posto virtuale, a quota 1753, dato che il prossimo turno mette in palio altri 110 punti.WTA6 GIUGNO Ranking lunedì 23 maggio: 1583 punti, 30° posto. Punti ...

